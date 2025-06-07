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18:01, 7 июня 2025Силовые структуры

Рецидивист насильно удерживал россиянку и выводил ее на балкон с ножом у горла

На Урале рецидивист насильно удерживал сожительницу и угрожал ей ножами
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Skrypnykov Dmytro / Shutterstock / Fotodom

В Каменске-Уральском сотрудники полиции задержали рецидивиста, который насильно удерживал в квартире свою 29-летнюю сожительницу и угрожал ей ножами. Об этом «Ленте.ру» сообщил старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета России по Свердловской области Александр Шульга.

В отношении мужчины 1994 года рождения возбуждено дело по части 2 статьи 127 («Незаконное лишение свободы с применением предметов, используемых в качестве оружия») УК РФ.

По данным следствия, все произошло утром 7 июня в доме на улице Каменской. Мужчина в состоянии опьянения запер свою сожительницу в квартире и, угрожая ей ножами, не давал выйти на свободу. Как уточнил «Ленте.ру» руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых, когда полицейские прибыли на место преступления, злоумышленник несколько раз вывел потерпевшую на балкон с демонстративно приставленным к ее горлу ножом. Выбрав удачный момент, женщине удалось сбежать, а удерживающего ее рецидивиста задержали сотрудники силовых структур. Мужчина пытался оказать сопротивление, так что к нему применили спецсредства.

По словам Горелых, злоумышленник проживает вместе с сожительницей уже около пяти лет. Они вместе воспитывают двоих детей. Ранее он был неоднократно судим за кражу, грабеж и расправу.

В апреле полицейские из Новокузнецка освободили восемь россиян в возрасте от 33 до 49 лет, которых годами удерживали в рабстве для сбора металла на свалках.

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