Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
05:24, 7 июня 2025Мир

Аналитик высказался об антироссийской позиции Польши

Аналитик Риттер: Антироссийская позиция очень дорого обошлась Польше
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Ilya Galakhov / Global Look Press

Антироссийская позиция Польши уже очень дорого ей обошлась, заявил американский военный аналитик Скотт Риттер в ходе трансляции в социальной сети X.

По его словам, на Украине служат тысячи наемников. «Вы и так отправили тысячи наемников воевать с Россией, они уже в земле. А если вы хотите отправить свою жалкую армию на Украину, их ждет такая же судьба», — подчеркнул он.

По мнению Риттера, в Варшаве не знают свою историю и поддерживают тех, кто устраивал этнические чистки против их предков.

Ранее в Курской области рассказали об издевательствах польских наемников над местными жителями.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Разбомбить к чертям». Трамп признал, что у России есть повод бить по Украине

    Потери ВСУ в Сумской области за сутки превысили 255 человек

    В Германии произошел переполох из-за реакции России на заявления Мерца

    Аналитик высказался об антироссийской позиции Польши

    В администрации Трампа раскрыли возможную роль Такера Карлсона

    В российском регионе приставы передали конфискованный Porsche на нужды СВО

    Вильфанд назвал главный фактор повышения температуры на Земле

    Части россиян повысят пенсии этим летом

    В США призвали избавиться от Зеленского

    Сразу в нескольких городах Украины прогремели взрывы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости