Симоньян посочувствовала украинцам

Симоньян: Киев не стал забирать тела военных, чтобы не тратиться на компенсации

Киев не стал забирать у России тела своих военных, чтобы не тратиться на компенсации. Такое мнение в своем Telegram-канале высказала главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян, посочувствовавшая в связи с этим украинцам.

«Отцы и матери не могут по-человечески похоронить своих сыновей. Не могут встретиться с еще живыми. Режим не хочет тратиться на компенсации», — констатировала она.

Ранее Украина неожиданно и на неопределенный срок перенесла обмен пленными и телами солдат и офицеров. Комментируя это, помощник президента России Владимир Мединский заявил, что «причины называются разные и довольно странные». При этом он подтвердил, что «первая партия» тел солдат Вооруженных сил Украины в количестве 1212 прибыла 7 июня в рефрижераторах на место обмена и была подготовлена к выдаче.