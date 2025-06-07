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17:39, 7 июня 2025Интернет и СМИ

Симоньян посочувствовала украинцам

Симоньян: Киев не стал забирать тела военных, чтобы не тратиться на компенсации
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Киев не стал забирать у России тела своих военных, чтобы не тратиться на компенсации. Такое мнение в своем Telegram-канале высказала главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян, посочувствовавшая в связи с этим украинцам.

«Отцы и матери не могут по-человечески похоронить своих сыновей. Не могут встретиться с еще живыми. Режим не хочет тратиться на компенсации», — констатировала она.

Ранее Украина неожиданно и на неопределенный срок перенесла обмен пленными и телами солдат и офицеров. Комментируя это, помощник президента России Владимир Мединский заявил, что «причины называются разные и довольно странные». При этом он подтвердил, что «первая партия» тел солдат Вооруженных сил Украины в количестве 1212 прибыла 7 июня в рефрижераторах на место обмена и была подготовлена к выдаче.

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