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17:08, 7 июня 2025Россия

Срыв обмена телами военных совпал с важным православным праздником

Мединский упрекнул Украину в срыве обмена телами в Троицкую родительскую субботу
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Кирилл Брага / РИА Новости

Срыв обмена телами военных между Россией и Украиной совпал с важным православным праздником — Троицкой родительской субботой. На это в своем Telegram-канале обратил внимание помощник президента России Владимир Мединский, упрекнув Киев в переносе процедуры.

«Сегодня Троицкая родительская суббота. Думается, именно сегодня Украине было бы правильно принять своих павших, чтобы похоронить их по-человечески, по-христиански», — написал Мединский.

Он уточнил, что именно в этот день православные молятся за всех усопших, не разделяя их на своих и чужих.

Тем временем Минобороны России показало кадры колонны рефрижераторов с телами украинских военных. На видео, опубликованном в Telegram-канале ведомства, попали грузовики и российские военные в костюмах химзащиты. На опубликованном видео также запечатлены замороженные тела украинских военных, упакованные в белые мешки.

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