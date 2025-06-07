Тренер назвал самые важные упражнения для мужчин после 40 лет

Фитнес Тайлер Рид назвал самые важные упражнения для мужчин после 40 лет. Его слова приводит Men Today.

Эксперт рекомендовал выполнять становую тягу, приседания со штангой на спине, выпады, подтягивания, жим над головой, тягу штанги, а также жим лежа. Каждое упражнение следует выполнять в три-четыре подхода по восемь-десять повторений, используя вес, который кажется достаточно тяжелым.

Рид заявил, что этот комплекс поможет замедлить старение и улучшить подвижность и гибкость. Они подчеркнул, что упражнения задействуют несколько групп мышц и помогают сохранить силу.

Ранее фитнес-эксперт Ирина Ротач назвала способ избавиться от живота после 40 лет. Тренер предложила включить в программу силовые тренировки, а также кардиотренировки, такие как бег, плавание или езда на велосипеде.