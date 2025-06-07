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05:12, 7 июня 2025Мир

В администрации Трампа раскрыли возможную роль Такера Карлсона

FT: Белый дом рассматривает Такера Карлсона как возможного инвестора в TikTok
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Reuters / Daniel Cole

Администрация США рассматривает журналиста Такера Карлсона в качестве возможного инвестора в соцсеть TikTok. Об этом сообщает издание Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

Издание отмечает, что Белый дом внес Такера Карлсона в свой список потенциальных инвесторов в TikTok, когда торопился найти покупателей приложения. «За него ратовал Джей Ди Вэнс, которого президент Дональд Трамп выбрал курировать сделку по TikTok», — отмечается в публикации.

При этом сам Карлсон в комментарии изданию ранее заявил, что не в курсе ситуации.

TikTok перестал работать в США 19 января в связи с ранее принятым в стране законом. Документ обязывал китайскую компанию ByteDance продать платформу американским собственникам во избежание блокировки в США. В тот же день соцсеть частично возобновила работу в стране.

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