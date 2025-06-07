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16:26, 7 июня 2025Мир

В Британии заявили о провоцировании Лондоном конфликта с Москвой

Мюррей: Советник по вопросам обороны Британии Хилл провоцирует конфликт с РФ
Наталья Анисеева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Neil Hall / Reuters

Советник по вопросам обороны Соединенного королевства Фиона Хилл провоцирует своими словами конфликт с Москвой. Об этом заявил экс-посол Британии и правозащитник Крейг Мюррей в соцсети Х.

Комментируя интервью чиновницы изданию Guardian, он назвал Хилл «сумасшедшим разжигателем войны», подчеркнув, что при всем этом политик внесла вклад в разработку стратегического оборонного обзора, созданного под руководством премьера страны Кира Стармера.

В своем интервью британский советник по вопросам обороны прямо заявила, что Лондон находится в состоянии войны с Россией. Она отметила, что в данный момент Британия переживает трудные времена из-за якобы российской угрозы и непредсказуемых решений США.

Она также обвинила Москву в желании стать «доминирующей военной державой во всей Европе».

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