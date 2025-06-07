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13:24, 7 июня 2025Мир

В Великобритании сделали неожиданное заявление об отношениях с Россией

Политолог Хилл заявила, что Великобритания находится в состоянии войны с Россией
Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: Neil Hall / Reuters

Великобритания находится в состоянии войны с Россией, считает советник по вопросам обороны Соединенного королевства, политолог Фиона Хилл. Такое неожиданное мнение об отношениях с Москвой она сделала в интервью The Guardian.

«Россия укрепилась как противник в той степени, которую мы, вероятно, не могли полностью предсказать», — заявила Хилл, добавив, что президент РФ Владимир Путин рассматривал конфликт на Украине как отправную точку для того, чтобы Москва стала «доминирующей военной державой во всей Европе».

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Из-за этого, по ее мнению, Великобритания оказалась в опасном положении, поскольку в геополитическом плане страна находится «между молотом и наковальней» из-за непредсказуемости администрации США с одной стороны и якобы российской угрозы — с другой.

Ранее министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро обвинил Россию в том, что она пытается манипулировать влиятельными лицами в европейских странах. По его словам, манипуляции со стороны России касаются в том числе Франции.

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