В Госдуме оценили политический потенциал Валиевой

Журова о политическом потенциале Валиевой: Она достаточно молоденькая девочка

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова оценила политический потенциал российской фигуристки Камилы Валиевой. Об этом сообщает Sport24.

«Она достаточно молоденькая девочка, а человек, который идет в политику, должен иметь серьезный жизненный опыт и серьезную профессию», — заявила Журова. Она добавила, что потенциально Валиева может оказаться в Госдуме.

Журова также рекомендовала Валиевой, если та хочет заниматься политикой, начать с региональной работы. «Но стоит понимать, что работа в этой сфере — огромное ограничение», — отметила бывшая конькобежка.

Валиева не выступает на соревнованиях из-за дисквалификации. В январе 2024-го Спортивный арбитражный суд отстранил фигуристку на четыре года, так как в ее пробе от декабря 2021-го были обнаружены следы запрещенного препарата «Триметазидин».