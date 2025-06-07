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08:52, 7 июня 2025Россия

В Мариуполе провели рейд по выявлению нелегальных мигрантов

В Мариуполе обнаружили 39 нелегальных мигрантов среди 215 иностранных граждан
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: РИА Новости / Александр Сухов

В Мариуполе обнаружили 39 нелегальных мигрантов среди 215 иностранных граждан в ходе проверки законности их пребывания на территории Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщает РИА Новости.

В МВД по республике рассказали агентству, что правоохранители выявили 215 иностранных граждан, а также возбудили четыре уголовных дела по статье 327 УК РФ (подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков). Также были составлены 39 административных протоколов.

В ведомстве сообщили, что в ходе проверки обнаружили поддельные документы, включая отрывные части бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства, а также фальшивые штампы о пересечении государственной границы.

Ранее жительница Донецка Виктория Мухамедзянова пожаловалась на завоз в город большого числа мигрантов. Дончанка рассказала, что в последнее время в городе появляется все больше иностранных работников. При этом они приезжают не одни, а вместе с семьями, отметила женщина.

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