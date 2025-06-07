В российском лагере из-за отравления госпитализировали 11 детей

Shot: 11 детей госпитализировали из-за отравления в лагере «Орленок»

В Омской области госпитализировали 11 детей из-за сильного отравления в лагере «Орленок», сообщает Telegram-канал Shot.

По его данным, несколько детей возрастом от 7 до 14 лет почувствовали недомогание вечером 5 июня. На следующий день, 6 июня, их госпитализировали с одинаковыми симптомами в инфекционную больницу.

Сейчас состояние детей оценивается как удовлетворительное. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья несовершеннолетних.

Ранее российские шестиклассники, отдыхавшие в детском лагере в Тюмени, захотели сбежать домой и приняли таблетки. Уточняется, что мальчик и девочка хотели избавить себя от утренней зарядки и еды в столовой лагеря «Олимпийская ребячка».