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21:11, 7 июня 2025Мир

В США начали искать замену SpaceX из-за ссоры Маска с Трампом

Пентагон и НАСА начали искать замену SpaceX из-за ссоры Маска с Трампом
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Shawn Thew / Consolidated News Photos / Global Look Press

Пентагон и НАСА начали искать замену компании Илона Маска SpaceX и призвали ее конкурентов быстрее разработать ракеты и космические корабли после ссоры Маска с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщает The Washington Post (WP).

Утверждается, что правительственные чиновники были «ошеломлены» ожесточенным спором Маска и Трампа. Бизнесмен, в частности, заявил, что его компания прекратит полеты на космическом корабле Dragon, что оставит НАСА без возможности транспортировать своих космонавтов на Международную космическую станцию (МКС). Несмотря на то что позже Маск отказался от своей угрозы, представители ведомств остались встревожены поведением миллиардера.

«Было осознание того, что мы не смотрим телевизор. Это реальная проблема», — сказал чиновник Пентагона. Представитель НАСА, в свою очередь, отметил, что следить за спором было «весело», но после слов Маска о Dragon «cтало действительно страшно».

Ранее США предрекли зависимость от России из-за ссоры Трампа и Маска. «Отмена Трампом контрактов со SpaceX Маска может заставить США сблизиться с Россией. Этот шаг может поставить США в зависимость от России в вопросах космических запусков и выхода в космос», — подчеркнули авторы статьи для Newsweek.

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