В Турции более 14 тысяч человек пострадали при жертвоприношениях

В Турции более 14 тысяч человек получили ранения при жертвоприношениях

В ходе празднования Курбан-байрама в Турции пострадали более 14 тысяч человек. Все они получили ранения в ходе жертвоприношения, сообщил министр здравоохранения страны Кемаль Мемишоглу в социальной сети X.

Всего насчитывается 14 372 пострадавших. Речь идет лишь о тех, кто обратился с травмами в медицинские учреждения. Наибольшее количество раненых зафиксировано в столице страны Анкаре — 1 049 человек. Еще 753 — в Стамбуле, 655 — в Конье.

«Мы подчеркиваем, что жертвоприношения должны совершать профессионалы», — напомнил министр.

Мусульмане начали отмечать Курбан-байрам в ночь на 6 июня.