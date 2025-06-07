Украинские власти затягивают с официальным оформлением статуса пропавших без вести бойцов из-за нежелания выплачивать компенсации их семьям. С таким утверждением выступил французский журналист Лоран Брайяр, его цитирует Sputnik Afrique.
Он прокомментировал отказ Киева забирать тела украинских солдат, отметив его склонность «отступать и бросать своих погибших». По мнению журналиста, таким образом власти страны демонстрируют «презрение» к военнослужащим.
Ранее американский журналист Джон Вароли объяснил, что принятие Киевом тел 6 тысяч военных покажет огромные потери в рядах украинской армии.