Во Франции отреагировали на отказ Киева забирать тела погибших бойцов ВСУ

Журналист Брайяр: Киев затягивает с оформлением статуса пропавших бойцов ВСУ

Украинские власти затягивают с официальным оформлением статуса пропавших без вести бойцов из-за нежелания выплачивать компенсации их семьям. С таким утверждением выступил французский журналист Лоран Брайяр, его цитирует Sputnik Afrique.

Он прокомментировал отказ Киева забирать тела украинских солдат, отметив его склонность «отступать и бросать своих погибших». По мнению журналиста, таким образом власти страны демонстрируют «презрение» к военнослужащим.

Ранее американский журналист Джон Вароли объяснил, что принятие Киевом тел 6 тысяч военных покажет огромные потери в рядах украинской армии.