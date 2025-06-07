Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
21:10, 7 июня 2025Интернет и СМИ

Во Франции отреагировали на отказ Киева забирать тела погибших бойцов ВСУ

Журналист Брайяр: Киев затягивает с оформлением статуса пропавших бойцов ВСУ
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Украинские власти затягивают с официальным оформлением статуса пропавших без вести бойцов из-за нежелания выплачивать компенсации их семьям. С таким утверждением выступил французский журналист Лоран Брайяр, его цитирует Sputnik Afrique.

Он прокомментировал отказ Киева забирать тела украинских солдат, отметив его склонность «отступать и бросать своих погибших». По мнению журналиста, таким образом власти страны демонстрируют «презрение» к военнослужащим.

Ранее американский журналист Джон Вароли объяснил, что принятие Киевом тел 6 тысяч военных покажет огромные потери в рядах украинской армии.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Акция по передаче тел погибших солдат ВСУ Украине не состоялась

    Новый президент Польши высказался об Украине

    Маск и министр финансов США подрались в Белом доме

    Экс-депутат Рады заявил о сигнале Зеленского Трампу после отказа принимать тела солдат ВСУ

    В США назвали бредовыми требования Украины по урегулированию конфликта

    На горящем в Подмосковье складе рухнула крыша

    Главный тренер ЦСКА попрощался с командой

    В США начали искать замену SpaceX из-за ссоры Маска с Трампом

    В Совбезе объяснили отказ Киева принять тела погибших

    Во Франции отреагировали на отказ Киева забирать тела погибших бойцов ВСУ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости