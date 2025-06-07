Ягудин раскрыл отношение к смене гражданства российским фигуристами

Ягудин о смене гражданства российским фигуристами: Почему бы и нет?

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин раскрыл отношение к смене гражданства российскими фигуристами. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

По его словам, спортсмен имеет право перейти в другую сборную. «Почему бы нет? Есть определенные правила, если их соблюдаешь, то...», — отметил Ягудин.

Он также отметил, что в другие сборные нужно отпускать либо всех спортсменов, либо никого. «Понятно, что нелепо никого не отпускать», — добавил Ягудин.

С конца февраля 2022 года большинство российских спортсменов отстранены от турниров по рекомендации Международного олимпийского комитета. Некоторые атлеты получили возможность выступать на мировой арене в нейтральном статусе, часть россиян сменила гражданство и представляет другие страны.