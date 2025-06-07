Заложнику «Норд-Оста» Захарову выплатят компенсацию спустя 22 года после теракта

Заложнику «Норд-Оста» выплатят компенсацию спустя 22 года после теракта. Такое решение по иску Игоря Захарова, как стало известно РИА Новости, принял один из российских судов.

Агентство отмечает, что Захаров ранее уже получил компенсацию от государства как пострадавший, однако в 2022 году попытался добиться компенсации морального вреда. Тогда он сам не явился на первое же заседание, после чего подал новый иск в октябре 2024-го. Итогом шести проведенных заседаний стало решение частично удовлетворить иск.

Сумма компенсации не разглашается, однако известно, что она ниже той, на которую рассчитывал истец. Теперь выплатой будет заниматься департамент финансов Москвы.

Ранее появилась информация, что пособник организаторов и исполнителей теракта на Дубровке во время мюзикла «Норд-Ост» Алихан Межиев вышел из колонии после 22 лет в заключении. В октябре 2002 года террористы во главе с 23-летним Мовсаром Бараевым захватили театральный центр на Дубровке, потребовав от российских властей прекратить контртеррористическую операцию в Чечне. 26 октября спецслужбы решились на штурм. Жертвами стали 130 человек, многие из которых не проснулись, вдохнув пущенный в здание газ.