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04:14, 8 июня 2025Силовые структуры

Активисты ответили на сообщения о поднятой по тревоге полиции из-за «Русской общины»

«Русская община»: Информация о поднятой по тревоге полиции не подтверждается
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Активисты «Русской общины» опровергли появившуюся в СМИ информацию о якобы поднятой по тревоге полиции из-за схода молодых людей в Некрасовке на юго-востоке Москвы. Об этом движение заявило в своем Telegram-канале.

«Информация на местах не подтверждается», — говорится в сообщении. Представители «общины» находятся на связи с органами правопорядка.

Вечером 7 июня сообщалось, что полицию направили по тревоге в район Некрасовка. Причиной стал сбор молодых людей, предварительно, представителей «Русской общины», которые собрались для «патрулирования района». Утверждалось, что в сходе участвовали более 200 мужчин.

30 мая в Духовном управлении мусульман России пожаловались на рейды мужчин в балаклавах. Там обратили внимание на то, что активисты закрывают свои лица, несмотря на декларируемую борьбу с никабами, которые также скрывают лица.

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