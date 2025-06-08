Активисты ответили на сообщения о поднятой по тревоге полиции из-за «Русской общины»

«Русская община»: Информация о поднятой по тревоге полиции не подтверждается

Активисты «Русской общины» опровергли появившуюся в СМИ информацию о якобы поднятой по тревоге полиции из-за схода молодых людей в Некрасовке на юго-востоке Москвы. Об этом движение заявило в своем Telegram-канале.

«Информация на местах не подтверждается», — говорится в сообщении. Представители «общины» находятся на связи с органами правопорядка.

Вечером 7 июня сообщалось, что полицию направили по тревоге в район Некрасовка. Причиной стал сбор молодых людей, предварительно, представителей «Русской общины», которые собрались для «патрулирования района». Утверждалось, что в сходе участвовали более 200 мужчин.

30 мая в Духовном управлении мусульман России пожаловались на рейды мужчин в балаклавах. Там обратили внимание на то, что активисты закрывают свои лица, несмотря на декларируемую борьбу с никабами, которые также скрывают лица.