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13:12, 8 июня 2025Россия

Бывший российский премьер признался в совершенной в девяностые огромной ошибке

Экс-премьер Степашин: В 90-е власти России думали, что Украина никуда не денется
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал «ЗАРУБИН»

В девяностые власти России думали, что Украина никуда не денется, и в итоге совершили огромную ошибку. В этом признался бывший российский премьер-министр Сергей Степашин в комментарии журналисту Павлу Зарубину, видео фрагмента интервью опубликовано в Telegram-канале Зарубина.

Как отметил Степашин, Россия не смогла найти на Украине правильных людей, в то время как у западных стран получилось добиться своих целей.

«Там работали системно. И янки, и Западная Европа, и все кому не лень. (...) Прозевали, к сожалению. Им за тридцать лет так промыли мозги (...). Приходится наверстывать упущенное», — заявил бывший глава российского правительства.

Ранее Сергей Степашин во время встречи с президентом России Владимиром Путиным повторил один из главных политических мемов девяностых.

ЖЗЛ
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