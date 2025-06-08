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00:50, 8 июня 2025Россия

Депутат необычно высказался об ударе ВСУ по ядерной триаде России

Депутат Затулин: Удара ВСУ по ядерной триаде не было
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по ядерной триаде России не было. Такое необычное высказывание допустил депутат Госдумы Константин Затулин, его слова передает Telegram-канал ведущего радио «Комсомольская правда» Ивана Панкина.

«Удара по стратегической ядерной триаде не было. Самолеты, которые стояли на этих аэродромах — это самолеты военно-морской авиации. Когда-то ракетоносцы нашего флота. Это не "Белые лебеди", которые являются опорой наших стратегических ядерных сил», — сказал он.

По его словам, он не хочет преуменьшить последствия этой атаки и отметил, что это, «конечно, ущерб». Затулин добавил, что попавшие под удар самолеты могут доставлять ядерное оружие, однако сейчас «они для этого уже не используются».

Ранее в атаке ВСУ на российские аэродромы увидели британский след. «Операцию эту планировали не на Украине, а где-нибудь в Лондоне. Это попытка, попытка сорвать достижение мира на Украине», — сказал бывший член комиссии по разоружению ООН Игорь Никулин.

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