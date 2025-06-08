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01:07, 8 июня 2025Культура

Лидера группы Thirty Seconds to Mars обвинили в домогательствах

Девять женщин обвинили музыканта Джареда Лето в домогательствах
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Hamad I Mohammed / Reuters

Американского музыканта, лидера группы Thirty Seconds to Mars и актера Джареда Лето обвинили в сексуальных домогательствах. Об этом сообщает Air Mail.

По данным издания, о приставаниях артиста рассказали девять женщин. Уточняется, что случаи имели место быть в 2000-х годах. Большинство девушек были в возрасте от 16 до 20 лет в то время.

По словам женщин, Лето мог написать им среди ночи и спросить, был ли у них парень, а также задавал другие вопросы личного характера и отправлял «сексуальные или неуместные» сообщения. Кроме того, музыкант приглашал девушек на вечеринки в свой дом, где мог внезапно появиться обнаженным и мастурбировать.

Издание отмечает, что 53-летний Лето на протяжении многих лет вел себя неподобающим образом с молодыми женщинами. «Это долгое время было секретом полишинеля», — заявила одна из собеседниц.

В то же время сам Джаред Лето отверг все обвинения. «Все обвинения категорически опровергаются», — подчеркнули его представители.

Ранее стала известна личность возможной русской девушки Джареда Лето. Девушка поднялась на сцену на одном из последних концертов группы, а позже беседовала с Лето в гримерке.

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