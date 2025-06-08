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19:38, 8 июня 2025Экономика

Машина провалилась в яму и наполовину утонула во время дождя в Подмосковье

В Мытищах машина провалилась в наполненную водой яму и наполовину утонула
Александра Качан (Редактор)

Кадр: Telegram-канал Mash

В поселке Пироговский Мытищинского района Московской области автомобиль провалился в яму, наполненную водой. Об инциденте пишет Telegram-канал «РЕН ТВ».

Во время мощного дождя в Подмосковье местные дороги залило водой. По словам жителей поселка, ливневки не справляются с интенсивными осадками. Одна из машин провалилась в яму, скрытую в луже. Очевидцы поделились кадрами с места происшествия, на которых можно увидеть, что транспортное средство ушло под воду наполовину.

Ранее в Москве человек попал в трубу в реке Чертановка из-за сильного ливня. Прохожим удается удержать его возле коллектора, но остается риск, что сильное течение может отнести мужчину дальше в трубу. На место направились спасатели.

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