Человек неожиданно попал в трубу из-за сильного ливня в Москве

В Москве человек попал в трубу в реке Чертановка из-за сильного ливня

Человек неожиданно попал в трубу в реке Чертановка из-за сильного ливня в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Как указал источник, человек упал в районе Пролетарского проспекта на юге Москвы. На данный момент его возле коллектора удается удержать прохожим. При этом остается риск того, что сильное течение может отнести пострадавшего дальше в трубу.

На место выехали спасатели. В итоге человека деблокировали и передали медикам, пишет агентство «Москва».

Ранее синоптик Роман Вильфанд заявил о риске появления небольших смерчей и вихрей из-за непогоды в столице. Он объяснил, что в Москве очень нестабильна атмосфера и все еще сохраняется сильный ветер.

Об ухудшении погоды 8 июня сообщили в «Городском хозяйстве Москвы». Вплоть до ночи в столице продолжатся сильные дожди и град. Шквалистые порывы ветра будут достигать 20-25 метров в секунду.

В Москве также удалось заснять мощный удар молнии по телебашне в Останкино. Позже в телевизионной компании отметили, что произошедшее никак не повлияло на рабочие процессы.