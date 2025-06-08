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13:20, 8 июня 2025Забота о себе

Россиянам назвали самые опасные для здоровья алкогольные коктейли

Нарколог Петров назвал сладкие и энергетические коктейли самыми опасными
Наталия Белова
Наталия Белова (Корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Oxana Denezhkina / Shutterstock / Fotodom  

Самыми опасными для здоровья алкогольными коктейлями являются сладкие, газированные и энергетические напитки, рассказал «Ленте.ру» врач-нарколог, главный врач Клиники доктора Исаева Даниил Петров.

«Самые вредные коктейли — это не только самые крепкие. Это те, которые быстро приводят к интоксикации, маскируют вкус алкоголя, перегружают печень, поджелудочную, ЦНС, провоцируют рискованное поведение, отравления, — объяснил нарколог. — Во-первых, это коктейли с высокой дозой этанола, которые могут содержать четыре-пять стандартных доз алкоголя в одном бокале. Их особенность — в мягком вкусе и привлекательной подаче, за счет чего опьянение наступает быстро, но незаметно. Именно эти напитки часто ассоциируются с эпизодами агрессии, амнезии и необходимостью медицинской помощи».

Опасность сладких напитков, по словам Петрова, заключается в том, что сахар маскирует вкус алкоголя, из-за чего коктейль легче и быстрее пьется, а человек не чувствует его крепости, быстро теряя контроль. А сочетание алкоголя с кофеином, добавил врач, в два-три раза повышает склонность к рискованному поведению: человек ощущает себя трезвым, оставаясь объективно пьяным.

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«Коктейли с молоком, сливками и жирной основой создают дополнительную нагрузку на пищеварение, усиливают отравление. Они также способствуют ускоренному развитию жирового гепатоза печени, — предупредил Петров. — А напитки ярких цветов, с химическими ароматизаторами и усилителями вкуса могут быть связаны с тяжелыми отравлениями».

Нарколог заключил, что современная медицина все чаще исходит из того, что пить безопасно невозможно, а лучший вариант — в принципе отказаться от употребления алкоголя.

Ранее ученые установили, что употребление алкоголя существенно повышает риск развития онкологических заболеваний. Исследования также показали рост числа смертей, связанных с алкогольной нагрузкой на организм.

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