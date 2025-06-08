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16:19, 8 июня 2025Россия

Российские ветеринары случайно удалили собаке здоровый орган и забыли в ране салфетку

В Петербурге ветеринары удалили собаке с больной почкой здоровую селезенку
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Jaromir Chalabala / Shutterstock / Fotodom

В Санкт-Петербурге ветеринары случайно удалили собаке вместе с больной почкой здоровую селезенку. Об этом сообщает издание Baza в Telegram.

Хозяйка животного отвела собаку на УЗИ, и на процедуре выяснилось, что врачи не только удалили не тот орган, но и во время операции забыли в ране хирургическую салфетку. Когда россиянка попыталась получить у врачей объяснения, в ветклинике ответили, что хирург «очень-очень устал».

Клиника не стала возмещать женщине стоимость некачественных услуг или делать скидку на дальнейшие процедуры. Россиянка пытается возместить ущерб в судебном порядке и продолжила лечение питомца в другой клинике.

Ранее сообщалось, что в российском регионе собаку спасли из трехлетнего заточения под землей.

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