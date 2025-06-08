США обеспокоились открытием китайского посольства в Лондоне

Times: США предостерегли Британию от открытия посольства Китая в Лондоне

США предостерегли Великобританию от открытия нового посольства Китая в Лондоне. Об этом сообщает газета The Times.

«Соединенные Штаты глубоко обеспокоены предоставлением Китаю потенциального доступа к секретным коммуникациям одного из наших ближайших союзников», — сообщил изданию высокопоставленный американский чиновник.

Отмечается, что здание будущего посольства КНР расположено между крупными финансовыми центрами британской столицы. Рядом также находятся несколько американских дата-центров. В Вашингтоне обеспокоены тем, что Пекин может получить доступ к секретным данным.

США и Китай 9 июня проведут встречу в Лондоне по урегулированию торговых споров. От США на встречу поедут министр финансов Скотт Бессент, министр торговли Говард Латник и торговый представитель Джеймисон Грир.