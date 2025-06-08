В США упал пассажирский самолет

В американском штате Теннесси упал самолет с минимум 16 пассажирами на борту

Пассажирский самолет, на борту которого, предварительно, находилось 16-20 человек, упал в американском штате Теннесси. Об этом сообщает CNN со ссылкой на пресс-службу дорожного патруля по штату.

«Дорожный патруль штата Теннесси оказывает помощь на месте авиакатастрофы на Олд-Шелбивилль-роуд», — говорится в сообщении.

Несколько человек были эвакуированы по воздуху и госпитализированы. На месте произошедшего работают специалисты.

Ранее в Карибском море нашли обломки легкомоторного самолета, пропавшего без вести в Венесуэле. Citation C500 исчез с радаров вечером 3 июня после вылета из международного аэропорта Майкетия в Каракасе, он следовал в направлении острова Маргарита. На борту было два пилота и три пассажира.

