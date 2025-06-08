Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:39, 8 июня 2025Мир

В США упал пассажирский самолет

В американском штате Теннесси упал самолет с минимум 16 пассажирами на борту
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Philip Myrtorp / Unsplash

Пассажирский самолет, на борту которого, предварительно, находилось 16-20 человек, упал в американском штате Теннесси. Об этом сообщает CNN со ссылкой на пресс-службу дорожного патруля по штату.

«Дорожный патруль штата Теннесси оказывает помощь на месте авиакатастрофы на Олд-Шелбивилль-роуд», — говорится в сообщении.

Несколько человек были эвакуированы по воздуху и госпитализированы. На месте произошедшего работают специалисты.

Ранее в Карибском море нашли обломки легкомоторного самолета, пропавшего без вести в Венесуэле. Citation C500 исчез с радаров вечером 3 июня после вылета из международного аэропорта Майкетия в Каракасе, он следовал в направлении острова Маргарита. На борту было два пилота и три пассажира.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский заявил о вере Трампа в победу России

    Сборная Португалии выиграла Лигу Наций

    Мужчина снял презерватив во время секса с проституткой и попал в тюрьму на 2,5 года

    Минобороны сообщило о сбитых за два часа БПЛА

    Рогов сообщил о взрывах и стрельбе в Запорожье

    На Украине оснастили советский «бардак» «Утесом»

    В Харькове начался пожар

    «Это на уровне ДНК». Зумеры открыли для себя «Любэ». Теперь они плачут под «Коня» и мечтают попасть на концерт

    Американский сенатор рассказал о попытках Зеленского втянуть НАТО в конфликт с Россией

    В МИД объяснили нежелание Зеленского принимать тела погибших украинских военных

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости