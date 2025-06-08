Ученый назвал изменившее русскую историю событие. Что произошло 640 лет назад?

Русская и вся европейская история могла пойти иным путем, если бы великий князь Литовский Ягайло, в соответствии с заключенным в 1383-1384 годах договором, женился на дочери великого князя московского Дмитрия Донского и принял православие. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказал кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Школы актуальных гуманитарных исследований Института общественных наук РАНХиГС Сергей Полехов.
Чужая свадьба
Однако этот договор остался нереализованным, а в 1385 году Великое княжество Литовское и Королевство Польское заключили Кревскую унию, согласно которой великий князь Литовский Ягайло вступал в брак с польской королевой Ядвигой, крестился по католическому обряду и провозглашался польским королем. С этого события начался процесс крещения Литвы в католическую веру.
Историк объяснил отказ Литвы от союза с Москвой и крещения по православному обряду, случившийся 640 лет назад, несколькими обстоятельствами.
Во-первых, женитьба Ягайло на Софье Дмитриевне означала бы династическую унию между Вильней и Москвой и привела бы к созданию нового композитарного государства, в котором великий князь литовский оставался бы на вторых ролях, с учетом формулировки документа, каким мы его знаем в пересказе XVII века:
А ему, великому князю Ягайлу, быти в их воле и креститися в православную веру и крестьянство свое объявити во все люди
Во-вторых, возможная женитьба Ягайло на дочери Дмитрия Донского и принятие Литвой православия не устранило бы главной на то время проблемы Великого княжества Литовского — постоянного военного давления со стороны Тевтонского ордена. В XIV веке почти каждый год тевтонцы организовывали военные походы (рейзы) на Литву (они затрагивали и Литовскую Русь), в которых участвовали рыцари из многих стран Европы. При Ольгерде, отце Ягайло, они приняли угрожающий характер, потому что доходили до самого сердца исторической Литвы — Вильни и Трок, стольных городов Ольгерда и Кейстута.
Если бы Ягайло и вслед за ним вся Литва крестились по православному обряду, католический Тевтонский орден считал бы литовцев не язычниками, а еретиками-схизматиками, что по меркам того времени было еще хуже.
В таком случае Москве пришлось бы взять на себя бремя не только христианизации Литвы, но и ее военной защиты от крестоносцев. Большой вопрос, насколько в Москве были готовы к такой перспективе
Дело удачи
Историк опроверг мнение, что истинной причиной отказа великого князя литовского Ягайло от женитьбы на дочери Дмитрия Донского стал опустошительный набег золотоордынского хана Тохтамыша на Москву в 1382 году, якобы сильно пошатнувший ее международный престиж.
«Здесь телегу явно хотят поставить впереди лошади», — заявил историк.
По его словам, разорительное нашествие Тохтамыша случилось гораздо раньше — в 1382 году. При этом осенью того же года Дмитрий Донской послал рать на Рязанское княжество, выступавшее в союзе с Ордой, а в 1383 году договорился с Тохтамышем о нормализации отношений и порядке выплаты дани.
Полехов также поставил под сомнение точку зрения некоторых польских историков, пытавшихся доказать, что Кревская уния 1385 года между Литвой и Польшей была неизбежна, поскольку для этого имелись многочисленные предпосылки в политической, культурной и экономической сферах.
«На самом деле брак Ягайло с Ядвигой скорее был делом удачи, — пояснил ученый. — Сейчас из новейших исследований историков и филологов известно, что окончательное решение об этом принималось ситуативно, в большой спешке».
Великое княжество Литовское (с 40-х годов XV века его правитель носил титул великого князя Литовского, Русского и Жомойтского) — восточноевропейское полиэтническое и многоконфессиональное государство, существовавшее с середины XIII века по 1795 год на территории современных Литвы, Белоруссии, Украины, России, Польши, Латвии, Молдавии и Эстонии. Своего расцвета достигло в XIV веке и в первой четверти XV века.
В конце XV века и начале XVI века Великое княжество Литовское в результате порубежных войн с Великим княжеством Московским утратило значительную часть своих восточных владений. В 1569 году по Люблинской унии (она заменила собой Кревскую унию 1385 года) объединилось с Королевством Польским в конфедеративное государство — Речь Посполитую. В конце XVIII века, в результате трех разделов Речи Посполитой, территория Великого княжества Литовского отошла Российской империи.