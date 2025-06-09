Роскомнадзор привел полный список запрещенных в СМИ нецензурных слов

Роскомнадзор: В СМИ запрещены нецензурные слова, образованные от четырех корней

В список нецензурных слов, запрещенных в средствах массовой информации (СМИ), входят бранные слова, образованные от четырех корней. Слова с другими корнями, приведенными в толковом словаре Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ), не являются нецензурной бранью с точки зрения русского языка, сообщили «Ленте.ру» в Роскомнадзоре.

В сотрудничестве с Институтом русского языка им. В.В. Виноградова Роскомнадзором были выработаны критерии отнесения слов к нецензурной брани, согласно которым к нецензурным словам и выражениям относятся четыре общеизвестных слова, начинающихся на «х», «п», «е», «б», а также образованные от них слова и выражения, содержащие в своем составе данные корни Роскомнадзор

В ведомстве отметили, что запрет на распространение нецензурной брани в СМИ и административная ответственность

за это нарушение были введены в апреле 2013 года. «На протяжении более чем 12 лет регулятором сформирована единообразная правоприменительная практика по данному нарушению», — подчеркнули в Роскомнадзоре.

Ранее в России утвердили «Толковый словарь государственного языка Российской Федерации» СПбГУ как один из нормативных словарей, справочников и грамматик, фиксирующих нормы современного русского литературного языка при его использовании в качестве государственного (постановление Правительства России №1102-р). В этом словаре, помимо названых Роскомнадзором нецензурных слов, перечислены еще десять: -бзд- (бздеть и производные); -елд-; -говн-; -жоп-; -манд(а); -муд-; -перд-; -сра-; -(с)са-; -шлюх/ш-. В Роскомнадзоре заявили, что хоть такие слова и относятся к ненормативной лексике, «нецензурной бранью с точки зрения русского языка они не являются».