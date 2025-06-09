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12:08, 9 июня 2025Из жизни

Акула упала с неба рядом с игравшим в гольф мужчиной

В США орлан уронил акулу-молот рядом с игравшим в гольф мужчиной
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: JOHANLETANG / Shutterstock / Fotodom

В США акула упала с неба на поле для гольфа. Об этом сообщает Garden and Gun.

Инцидент произошел в Южной Каролине. Джонатан Марлоу играл в гольф, когда рядом с ним на землю упала небольшая акула-молот длиной примерно 60 сантиметров. Ее уронил пролетавший мимо орлан, которого начали преследовать вороны, когда он нес в когтях добычу.

Как поясняют орнитологи, такое поведение ворон типично в сезон гнездования — они часто атакуют хищных птиц, чтобы защитить свои гнезда.

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Поле для диск-гольфа Splinter City расположено рядом с пирсом Springmaid, где часто охотятся орланы. Обычно эти птицы ловят рыбу помельче, но акула стала исключением из правил. После происшествия игроки оставили акулу под деревом, надеясь, что орлан вернется за своей добычей.

Ранее сообщалось, что серфер едва не стал жертвой нападения трехметровой акулы у берегов США. Хищница сбила его с доски.

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