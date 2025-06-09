Apple анонсировала новые ОС

Apple представила iPadOS 26, macOS 26 и watchOS 26 на презентации WWDC

Корпорация Apple на всемирной конференции разработчиков WWDC-2025 представила новые версии операционных систем (ОС) для планшетов, компьютеров и умных часов. Презентация доступна на сайте компании.

Apple анонсировала ОС вслед за представленной iOS 26 для смартфонов. Так же, как и ОС для iPhone, интерфейс всех систем получил новый дизайн Liquid Glass.

Новую macOS 26 для компьютеров Mac назвали Tahoe. «Эта macOS включает в себя многие функции, о которых мы слышали в iOS», — объяснили в компании сходство между ОС для смартфонов и компьютеров. Так, на компьютерах появилось Live Activities — всплывающее окно со статусом прогресса из приложений. Изменили поисковую строку Spotlight, из которой можно будет совершать определенные действия и команды из приложений.

В iPadOS 26 добавили все основные функции iOS 26 — обновленные iMessage и «Камера», новые функции искусственного интеллекта (ИИ), новый браузер Safari. Также в ОС изменили порядок расположения окон приложений, показали новый курсор, добавили функцию предварительного просмотра из macOS. В приложении «Файлы» появились расширенные функции редактирования документов.

В ОС для умных часов watchOS 26 появился виртуальный помощник, в режиме реального времени дающий рекомендации о тренировках. Он доступен во время беговых, силовых и тренировок на велосипеде. Улучшили функцию «Cмарт-стопки», которая автоматически предлагает виджеты на главном экране. Также добавили новый жест, с помощью которого можно листать уведомления без использования второй руки.

Ранее специалисты агентства Counterpoint Research (CR) предсказали рост цен на смартфоны в 2025-м. Главной причиной небольшого роста назвали неопределенность, связанную с высокими пошлинами США.