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13:05, 9 июня 2025Ценности

Balenciaga выпустила мини-юбку в виде мужских трусов

Бренд Balenciaga выпустил мини-юбку в виде мужских трусов за 43 тысячи рублей
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Balenciaga

Французский модный дом Balenciaga выпустил необычную мини-юбку. Соответствующий товар появился на официальном сайте марки.

Так, бренд предложил к покупке данный предмет гардероба в виде мужских трусов-боксеров. Изделие из хлопка оформлено швами гульфика и эластичной резинкой с названием компании.

Стоимость указанной вещи, представленной в размерах XS, S, и M, составляет 550 долларов (примерно 43 тысячи рублей).

В декабре 2024 года Balenciaga в каталоге на 2025 год презентовала кроссовки на шпильках.

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