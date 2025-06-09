Бывшая республика СССР прокомментировала данные о введении виз с Россией

МИД Казахстана опроверг данные о введении виз с Россией

МИД Казахстана опроверг данные о введении визового режима с Россией. Комментарий официального представителя внешнеполитического ведомства бывшей республики СССР Айбека Смадиярова приводит ТАСС.

Смадияров подчеркнул, что СМИ ввели граждан в заблуждение из-за новых миграционных правил, однако безвизовый режим остается без изменений.

Политик говорит о правилах, которые будут введены на границах двух стран с 30 июня. Так, путешественников обяжут сдавать отпечатки пальцев и изображения лица. Кроме того, нужно будет не позднее чем за 72 часа до поездки заполнить электронное заявление о планируемом въезде в государство.

В настоящее время между Россией и Казахстаном действует безвизовый режим, который не планируют отменять. Граждане РФ могут находиться в бывшей стране СССР без визы до 90 дней за 180-дневный период. Аналогичные условия распространяются на граждан Казахстана.

Ранее появилась информация, что Таиланд захотел пересмотреть длительность безвизового режима для россиян и сократить срок с 60 до 30 дней. Однако позже эти данные опровергли.