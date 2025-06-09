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08:14, 9 июня 2025Силовые структуры

Число поднятых со дна Балтийского моря снарядов времен ВОВ раскрыли

МЧС: Со дна Балтийского моря подняты более 9,5 тыс. снарядов времен ВОВ
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Elena Mayorova / Global Look Press

За последний месяц специалисты подняли со дна Балтийского моря более 9,5 тысячи снарядов времен Великой Отечественной Войны (ВОВ). Такое число раскрыло МЧС России в своем Telegram-канале.

Отмечается, что сводный отряд МЧС в течение последних шести лет проводит разминирование акватории возле города Балтийска, где в 1945 году затонула немецкая баржа. Из-за этого в воде оказались сотни тысяч снарядов.

В работе по извлечению снарядов принимают участие специалисты самых разных профилей: водолазы, спасатели, инженерные войска и другие.

«Инспекторы ГИМС МЧС России следят, чтобы в районе разминирования не попало ни одно гражданское судно», — подчеркнули в МЧС.

Ранее сообщалось, что депутат Ленинградской области Игорь Печура пострадал от взрыва снаряда времен Великой Отечественной войны и едва не лишился рук и ног.

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