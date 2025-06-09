Число поднятых со дна Балтийского моря снарядов времен ВОВ раскрыли

МЧС: Со дна Балтийского моря подняты более 9,5 тыс. снарядов времен ВОВ

За последний месяц специалисты подняли со дна Балтийского моря более 9,5 тысячи снарядов времен Великой Отечественной Войны (ВОВ). Такое число раскрыло МЧС России в своем Telegram-канале.

Отмечается, что сводный отряд МЧС в течение последних шести лет проводит разминирование акватории возле города Балтийска, где в 1945 году затонула немецкая баржа. Из-за этого в воде оказались сотни тысяч снарядов.

В работе по извлечению снарядов принимают участие специалисты самых разных профилей: водолазы, спасатели, инженерные войска и другие.

«Инспекторы ГИМС МЧС России следят, чтобы в районе разминирования не попало ни одно гражданское судно», — подчеркнули в МЧС.

Ранее сообщалось, что депутат Ленинградской области Игорь Печура пострадал от взрыва снаряда времен Великой Отечественной войны и едва не лишился рук и ног.