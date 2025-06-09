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09:00, 9 июня 2025Россия

Стало известно о нарушениях при доставке еды из «ВкусВилла»

«Газета.Ru»: Еду из «ВкусВилла» доставляют с нарушениями температурного режима
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Ahanov Michael / Shutterstock / Fotodom

Нарушения температурного режима в доставке готовой еды из сети магазинов «ВкусВилл». Об этом пишет «Газета.Ru», корреспондент которой приобрел блюда для исследования на предмет несоответствия санитарным нормам.

Доставка была заказана сразу в здание Федерального научного центра пищевых систем имени В.М. Горбатова РАН, специалисты которого проверяли блюда из магазина по просьбе издания. При уличной температуре в 12 градусов тепла курьер привез блюда с режимом хранения в пределах четырех градусов тепла с погрешностью в два градуса без термосумки. Измерение температуры доставленной еды показало превышение допустимой нормы более чем в два раза.

При этом в пресс-службе «ВкусВилла» журналистов издания заверили, что специалисты по качеству занимаются контролем соблюдения температурного режима и регулярно проводят аудиты торговых точек. Кроме того, заявили в сети, до раза в неделю на соблюдение условий транспортировки проверяются курьеры. «Также на ежедневной основе контроль использования термосумок и хладоэлементов осуществляют кураторы на местах, действует система фото и видео контроля», — сказал собеседник «Газеты.Ru».

На вопрос о том, почему курьер доставил корреспонденту продукты в пакете, во «ВкусВилле» попросили «понимать специфику доставки». Там пояснили, что за один рейс работник может перевозить до десяти заказов. Кроме того, только 20 процентов курьеров сети передвигаются на велосипедах. Большая же часть продуктов доставляется на машинах. «Особые термосумки у автокурьеров — огромные, на весь багажник, такую на 18-й этаж без лифта не поднимешь, да и смысла нет», — подчеркнули в пресс-службе.

В свою очередь, директор по качеству одной из подмосковных пищевых фабрик Дмитрий С. рассказал «Газете.Ru», что не все магазины сети «ВкусВилл» оснащены холодильниками с дверцами. По его словам, именно это приводит к потере продуктами температуры на полках и последующей порче. «Однако доказать, что это происходит именно в магазине, а не на этапе производства или доставки, для поставщиков крайне сложно», — отметил он.

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