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07:45, 9 июня 2025Путешествия

Европеец побывал в Москве и описал ее фразой «лучше, чем любой город в Италии»

Алина Черненко

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Европейский турист побывал с русской женой в Москве и был восхищен увиденным. Его эмоциями россиянка поделилась с «Лентой.ру».

Девушка рассказала, что они с мужем-итальянцем по имени Роберто гуляли по центру российской столицы, были на Красной площади, в арт-пространстве «Красный Октябрь» и на Тверской.

«Это лучше, чем любой город в Италии: Комо, Амальфи, Неаполь, Позитано. В Москве намного лучше! Если что, мне за это никто не платил!» — такими фразами описал увиденное итальянец.

Ранее другой европеец побывал в России и признался, что местные жители могут позволить себе больше, чем итальянцы. По мнению иностранца, россияне легче прощаются с деньгами, чем его соотечественники.

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