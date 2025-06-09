Европеец побывал в Москве и описал ее фразой «лучше, чем любой город в Италии»

Европейский турист побывал с русской женой в Москве и был восхищен увиденным. Его эмоциями россиянка поделилась с «Лентой.ру».

Девушка рассказала, что они с мужем-итальянцем по имени Роберто гуляли по центру российской столицы, были на Красной площади, в арт-пространстве «Красный Октябрь» и на Тверской.

«Это лучше, чем любой город в Италии: Комо, Амальфи, Неаполь, Позитано. В Москве намного лучше! Если что, мне за это никто не платил!» — такими фразами описал увиденное итальянец.

Ранее другой европеец побывал в России и признался, что местные жители могут позволить себе больше, чем итальянцы. По мнению иностранца, россияне легче прощаются с деньгами, чем его соотечественники.