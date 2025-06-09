ФСБ раскрыла ущерб от незаконного вывоза авиачастей из России

В России предотвратили ущерб на сумму более одного миллиарда рублей от незаконного вывоза авиачастей для Киева. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сотрудника ФСБ РФ.
В 2024 году сотрудники ведомства неоднократно задерживали злоумышленников, причастных к незаконным поставкам российских авиакомплектующих для Вооруженных ил Украины (ВСУ). Среди них — граждане Украины и ряда западных государств.
Ущерб от их действий мог составить более одного миллиарда рублей.
Ранее в ФСБ назвали беспрецедентным число попыток добыть в России военную технику и комплектующие для Киева.