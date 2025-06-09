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11:34, 9 июня 2025Силовые структуры

ФСБ раскрыла ущерб от незаконного вывоза авиачастей из России

ФСБ: Ущерб в ₽1 млрд от незаконного вывоза авиачастей для ВСУ предотвращен в РФ
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: ФСБ РФ

В России предотвратили ущерб на сумму более одного миллиарда рублей от незаконного вывоза авиачастей для Киева. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сотрудника ФСБ РФ.

В 2024 году сотрудники ведомства неоднократно задерживали злоумышленников, причастных к незаконным поставкам российских авиакомплектующих для Вооруженных ил Украины (ВСУ). Среди них — граждане Украины и ряда западных государств.

Ущерб от их действий мог составить более одного миллиарда рублей.

Ранее в ФСБ назвали беспрецедентным число попыток добыть в России военную технику и комплектующие для Киева.

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