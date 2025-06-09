Глава ДНР прокомментировал отказ Киева от тел украинских военнослужащих

Глава ДНР Пушилин: Отказ Киева от тел украинских военнослужащих недопустим

Отказ Киева забирать тела украинских военнослужащих недопустим. Такое заявление сделал глава Донецкой народной республики Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия-24».

По его словам, после окончания боевых действий и взятия населенного пункта, Вооруженные силы (ВС) России проводят определенную работу. Тела погибших, в том числе и украинских военных, собираются и направляются в места хранения. Глава ДНР отметил, что по возможности проходит опознание.

«И вот мы видим, что даже такие действия противника воспринимаются крайне с политической точки зрения, что недопустимо. Просто даже по каким-то христианским обычаям, что ли», — прокомментировал Пушилин.

Ранее депутат Государственной Думы России Михаил Шеремет заявил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому следует перестать «плясать на костях» и организовать вывоз тел погибших украинских военных. По мнению Шеремета, Зеленскому выгодно, чтобы бойцы Вооруженных сил Украины числились пропавшими без вести.