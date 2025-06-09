«Интер» объявил имя нового главного тренера

Кристиан Киву стал новым главным тренером миланского «Интера»

Румынский тренер Кристиан Киву возглавил миланский «Интер». Имя нового наставника команды объявлено на сайте черно-синих.

Соглашение со специалистом рассчитано до 30 июня 2027 года. Финансовые условия контракта не уточняются.

Предыдущим местом работы Киву была итальянская «Парма». До этого на протяжении шести лет Киву возглавлял молодежные команды «Интера», а с 2007-го по 2014-й выступал за миланцев как футболист.

Киву сменил на посту главного тренера Интера Симоне Индзаги. Итальянец покинул команду после поражения клуба в финале Лиги чемпионов от ПСЖ.