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21:24, 9 июня 2025Бывший СССР

Стало известно о мотивах убийства экс-депутата Рады Кивы

Mash: Бывшего депутата Рады Илью Киву убили из-за долга в 30 млн рублей
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Илья Кива

Илья Кива. Фото: Стрингер / РИА Новости

Бывшего депутата Верховной Рады Украины Илью Киву убили из-за долга в 30 миллионов рублей. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

По данным источников, чтобы не отдавать деньги, его друг, экс-подрядчик «Укравтодора», 44-летний бизнесмен из Армении Араик Амирханян, передал данные и распорядок дня политика в Службу безопасности Украины (СБУ).

«Те наняли киллера для убийства», — говорится в сообщении.

Об убийстве Кивы стало известно 6 декабря 2023 года. Сообщалось, что он уехал с Украины и планировал просить в России политубежище.

Вот это да!
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