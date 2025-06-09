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12:46, 9 июня 2025Мир

Кремль ответил на вопрос о визите Путина в Венгрию

Песков: Визит Путина в Венгрию пока не стоит на повестке дня
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Пресс-служба Администрации Президента РФ

Официальный визит президента России Владимира Путина в Венгрию пока не стоит на повестке дня. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Пока такой вопрос не стоит на повестке дня», — ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос журналистов.

Также Песков отметил, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступает за диалог с Россией, поэтому его точка зрения сильно отличается от близорукой позиции лидеров большинства стран — участниц Европейского союза (ЕС).

Также пресс-секретарь добавил, что у Москвы и Будапешта есть «много разногласий», однако именно готовность обеих сторон обсуждать даже самые сложные вопросы за столом переговоров «дает возможность решить эти проблемы более эффективным способом».

Ранее Орбан пообещал, что если Путин прибудет в Венгрию, то его примут как подобает, «со всеми необходимыми почестями».

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