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13:28, 9 июня 2025Мир

Кремль сравнил позицию Венгрии и других стран Запада

Песков: Позиция Венгрии отличается от политики других стран Запада
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Виктор Орбан

Виктор Орбан. ФотО: Zhao Dingzhe / Globallookpress.com

Позиция премьер-министра Венгрии Виктора Орбана отличается от политического курса лидеров других западных стран. С таким заявлением выступил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, его цитирует ТАСС.

«Орбан всегда был и остается убежденным сторонником решения самых сложных проблем путем диалога», — сказал он.

По словам представителя Кремля, позиция Будапешта «разительно отличается от близорукой позиции лидеров большинства стран Европейского союза».

Ранее Орбан заявил, что Европа слишком слаба, и ей нужно быть сильной, чтобы вести переговоры с Россией.

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