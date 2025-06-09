Кремль сравнил позицию Венгрии и других стран Запада

Песков: Позиция Венгрии отличается от политики других стран Запада

Позиция премьер-министра Венгрии Виктора Орбана отличается от политического курса лидеров других западных стран. С таким заявлением выступил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, его цитирует ТАСС.

«Орбан всегда был и остается убежденным сторонником решения самых сложных проблем путем диалога», — сказал он.

По словам представителя Кремля, позиция Будапешта «разительно отличается от близорукой позиции лидеров большинства стран Европейского союза».

Ранее Орбан заявил, что Европа слишком слаба, и ей нужно быть сильной, чтобы вести переговоры с Россией.