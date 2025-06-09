Лабрадор Спарта будет отвечать за безопасность аэропорта Камчатки

Кинологи начали готовить собаку для транспортной безопасности аэропорта Камчатки

Кинологи в аэропорту Екатеринбурга начали готовить собаку, которая будет отвечать за транспортную безопасность воздушной гавани Камчатки. Об этом сообщается в Telegram-канале Международного аэропорта Кольцово им. А.Н. Демидова.

Сейчас лабрадору-ретриверу Спарте, которая живет в питомнике центра транспортной безопасности, семь месяцев. Недавно она начала проходить «курс молодого бойца» — ее учат безошибочно определять запахи разных взрывчатых веществ.

Руководитель кинологического подразделения центра Ирина Калугина рассказала, что для Спарты ежедневно проводят по четыре-пять занятий. «Каждый раз мы прерываем занятие на пике интереса, чтобы собаке хотелось в следующую тренировку выполнить задачу быстрее», — пояснила она.

В кинологическом подразделении екатеринбургской воздушной гавани собака пройдет первоначальную подготовку, затем она продолжит обучение в аэропорту Камчатки, где останется служить.

В пресс-службе аэропорта также отметили, что Спарта в своей семье — первый разыскник. Собаки этой породы востребованы в кинологических службах, так как у них отличное чутье, они легко обучаются и охотно идут на контакт с людьми.

Ранее аэропорт Сочи начал искать новый дом для бывшей сотрудницы — лабрадора Рицы. Собака восемь лет трудилась в кинологической службе воздушной гавани, а теперь официально стала безработной.

