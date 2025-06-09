Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:48, 9 июня 2025Мир

Латвийский депутат приготовился бороться за права русскоязычных

Латвийский депутат Росликов заявил о готовности бороться за права русскоязычных
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pixabay

Депутат латвийского парламента Алексей Росликов заявил о готовности и дальше бороться за права русскоязычных после возбуждения против него уголовного дела. Об этом пишет РИА Новости.

Политик выступил против дискриминации русскоязычных в Латвии. За это его обвинили в якобы оказании помощи Москве и разжигании национальной розни. Росликов заявил, что любое преследование сегодня — это абсолютно ожидаемый результат в борьбе за правду и за справедливость.

«У меня нет причин останавливаться. Я работаю от души, от сердца за свою Латвию и за своих людей», — сказал он.

Росликов охарактеризовал законопроект партии «Национальное объединение», предусматривающий полный запрет русского языка в публичной сфере Латвии, как преступный. Его удивило возбуждение уголовного дела против латвийского депутата, который выступает за неприкосновенность прав русскоязычного населения страны.

Ранее в Латвии начали уголовный процесс в отношении Росликова. «Уголовное дело было возбуждено после того, как Служба [государственной безопасности] оценила высказывания Росликова на заседании Сейма 5 июня, а также другие действия, совершенные им в последнее время», — сказано в сообщении ведомства. Парламентарий обвиняется в оказании помощи России, а также в разжигании национальной вражды и ненависти.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Отец Илона Маска приехал в Россию и остался в шоке. Он удивился ценам, восхитился Путиным и чуть не упал со стула при виде котлет

    Трамп высказался об употреблении наркотиков Маском

    Украина раскритиковала планы Польши учредить день памяти жертв Волынской резни

    В российском городе в 108-летнем жилом доме обвалился потолок

    В российском регионе грузовой поезд совершил вынужденную остановку

    Российский омбудсмен допустила повышение планки многодетности к 2050 году

    Хинштейн отреагировал на обстрел зданий из гранатомета мужчиной в российской форме

    Трамп заявил о «помощи» СССР во Второй мировой войне

    Освобожденные из плена российские солдаты поделились своими эмоциями

    Жена ушедшего на СВО американца раскрыла его мотивы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости