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15:07, 9 июня 2025Бывший СССР

Лавров предрек юридическое оформление результатов СВО

Лавров: Достигнутые на земле результаты СВО однажды будут оформлены юридически
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Результаты российской специальной военной операции (СВО) на Украине однажды будут оформлены юридически. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает РИА Новости.

«Когда-то результаты, достигнутые на земле [в ходе СВО], все равно будут оформляться в юридические правовые документы», — подчеркнул он.

По словам министра, процессом оформления результатов СВО должны заняться российские дипломаты вместе с военными. При этом он подчеркнул, что российская сторона знает, за что сражается как на фронте, так и на дипломатическом и экономическом направлениях.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва планирует продолжить диалог с Киевом. По его словам, Кремль считает необходимым проводить контакты на рабочем уровне, несмотря на изменения в видении сущности украинских властей.

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