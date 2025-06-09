Лавров предрек юридическое оформление результатов СВО

Лавров: Достигнутые на земле результаты СВО однажды будут оформлены юридически

Результаты российской специальной военной операции (СВО) на Украине однажды будут оформлены юридически. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает РИА Новости.

«Когда-то результаты, достигнутые на земле [в ходе СВО], все равно будут оформляться в юридические правовые документы», — подчеркнул он.

По словам министра, процессом оформления результатов СВО должны заняться российские дипломаты вместе с военными. При этом он подчеркнул, что российская сторона знает, за что сражается как на фронте, так и на дипломатическом и экономическом направлениях.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва планирует продолжить диалог с Киевом. По его словам, Кремль считает необходимым проводить контакты на рабочем уровне, несмотря на изменения в видении сущности украинских властей.