Лавров рассказал о скатывании «Стармеров, Мерцев и Макронов» в фашизм

Лавров: Россия борется со злом, ведомым Стармерами, Мерцами, Макронами

Россия борется со злом, возглавляемым некоторыми западными лидерами, включая премьер-министра Великобритании Кира Стармера, канцлера ФРГ Фридриха Мерца и президента Франции Эммануэля Макрона. С таким заявлением выступил глава МИД России Сергей Лавров, его цитирует ТАСС.

«Сейчас ведь тоже речь идет о борьбе добра со злом», — сказал дипломат, отмечая, что речь идет не обо всей Европе, а об агрессивном ядре, «ведомом Стармерами, Мерцами, Макронами».

Ранее Лавров заявил, что отсутствие расследования событий в Одессе в 2014 году является позором всего Запада.