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14:55, 9 июня 2025Культура

Лавров высказался о «Евровидении»

Лавров заявил, что «Евровидение» вызывает желание вернуться к нормальным песням
Ольга Коровина
Сергей Лавров

Сергей Лавров. Фото: Pavel Bednyakov / Pool / Reuters

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал песни, представленные на международном вокальном конкурсе «Евровидение». Об этом пишет РИА Новости.

«"Евровидение" со всеми присущими ему экзотическими орнаментами и виньетками вызывает желание вернуться к нормальным песням про нормальный человеческий интерес», — заявил дипломат во время выступления на «Форуме будущего 2050».

Финал «Евровидения-2025» прошел 17 мая в швейцарском Базеле. Победителем стал представляющий Австрию Йоханнес Питч (JJ). На втором месте расположилась представительница Израиля Юваль Рафаэль, тройку замкнул эстонец Томми Кэш. Австриец выиграл конкурс впервые с 2014 года — тогда победил певец Томас Нойвирт, более известный под псевдонимом Кончита Вурст.

Ранее эстрадная певица Лолита Милявская заявила, что конкурс «Евровидение» давно ей не нравился. По словам исполнительницы, мероприятие превратилось в «треш».

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