Лавров: Было бы лучше, если разместить ООН в Сочи

России было бы лучше, если бы получилось разместить ООН в Сочи, что в свое время предлагал лидер СССР Иосиф Сталин. Об этом сообщил глава российского МИД Сергей Лавров в ходе выступления на «Форуме будущего — 2050».

«Лучше всего ООН перевести в Сочи. Сталин, кстати, это предлагал, и всерьез предлагал. Но потом пошел навстречу [президенту США Франклину Делано] Рузвельту — сначала Лонг-Айленд, потом Нью-Йорк, Манхеттен», — напомнил глава внешнеполитического ведомства.

При этом Лавров подчеркнул, что сейчас это невозможно сделать из-за инфраструктурных соображений. Он указал, что это необходимо перезаключать контракты, искать новое жилье для сотрудников, которое приведет к «перемещению народов, которое страшно представить».

Ранее Лавров заявил, что бывший президент США Джо Байден не хотел подрывать монолитность России, о чем он прямо говорил российскому лидеру Владимиру Путину в ходе переговоров в Женеве 2021 года. В частности, перед началом саммита глава государства отметил, что Российская империя не стремилась ассимилировать все народы в плавильный котел, как делали это США. По его словам, это создало уникальный культурный синтез, который существует по сей день.