Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:29, 9 июня 2025Мир

Лавров захотел перевести ООН в Сочи

Лавров: Было бы лучше, если разместить ООН в Сочи
Максим Габриелян
Максим Габриелян (ведущий редактор отдела «Мир»)

Фото: Jeenah Moon / Reuters

России было бы лучше, если бы получилось разместить ООН в Сочи, что в свое время предлагал лидер СССР Иосиф Сталин. Об этом сообщил глава российского МИД Сергей Лавров в ходе выступления на «Форуме будущего — 2050».

«Лучше всего ООН перевести в Сочи. Сталин, кстати, это предлагал, и всерьез предлагал. Но потом пошел навстречу [президенту США Франклину Делано] Рузвельту — сначала Лонг-Айленд, потом Нью-Йорк, Манхеттен», — напомнил глава внешнеполитического ведомства.

При этом Лавров подчеркнул, что сейчас это невозможно сделать из-за инфраструктурных соображений. Он указал, что это необходимо перезаключать контракты, искать новое жилье для сотрудников, которое приведет к «перемещению народов, которое страшно представить».

Ранее Лавров заявил, что бывший президент США Джо Байден не хотел подрывать монолитность России, о чем он прямо говорил российскому лидеру Владимиру Путину в ходе переговоров в Женеве 2021 года. В частности, перед началом саммита глава государства отметил, что Российская империя не стремилась ассимилировать все народы в плавильный котел, как делали это США. По его словам, это создало уникальный культурный синтез, который существует по сей день.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россия объявила об ударе возмездия по Украине за теракты на аэродромах. Армия могла атаковать «систему принятия решений» Киева

    SHAMAN объяснил отсутствие собственного жилья

    «Находились в неволе с 2022 года». На Украине раскрыли подробности нового обмена военнопленными с Россией. Что известно?

    В Ленобласти мужчина купил дом и нашел на чердаке схрон времен Великой Отечественной войны

    Раскрыта аномалия в ДНК домашних котов

    Лолита раскрыла секрет здоровой психики

    Поклонская резко сменила имидж

    Почти 20 человек застряли в парке аттракционов «Остров мечты» в Москве

    Билан вспомнил о заставивших его переживать словах Жириновского

    Страдавшего диареей туриста нашли бездыханным в туалете на курорте Таиланда

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости