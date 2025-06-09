Лукашенко пообещал обеспечить Калининград картофелем

Лукашенко: Белоруссия поставит Калининградской области необходимые продукты

Белоруссия готова обеспечить Калининградскую область всеми необходимыми продуктами, в том числе картофелем. Такое обещание дал президент республики Александр Лукашенко, его цитирует ТАСС

В рамках встречи с губернатором российского региона Алексеем Беспрозванных, лидер страны пообещал, что Белоруссия всегда готова подставить плечо. Все белорусы чувствуют ответственность за «общее отечество», подчеркнул он.

«Будьте уверены, что, несмотря на определенные проблемы с логистикой, мы нужное количество поставим продуктов питания. Всяких. В том числе и картошки несчастной. Мне уже сегодня правительство доложило, что свежая молодая картошка белорусская на прилавки пошла», — заявил Лукашенко.

Ранее белорусский президент заявил о необходимости вырастить такое количество картофеля, которое покроет потребности в нем и у Минска, и у Москвы. Он напомнил о шутке президента России Владимира Путина про закончившийся в Белоруссии картофель и признал, что вопрос нехватки корнеплода является для Минска очень серьезным.

Правительство бывшей республики СССР уже отменило запрет на ввоз и реализацию в стране картофеля из недружественных стран. Ограничения сняли с поставок лука репчатого, капусты белокочанной и яблок.