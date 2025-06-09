Машинист рассказал о предотвращении железнодорожной катастрофы под Воронежем

Машинист Коротких: Увидел неисправность насыпи и отсутствие части рельса

Машинист Александр Коротких, который заметил повреждение железнодорожного полотна в Воронежской области и предотвративший железнодорожную катастрофу, рассказал об этом. Его слова приводит РЕН ТВ.

Сначала мужчина обратил внимание на красный сигнал светофора и совершил остановку. В этот момент он обнаружил подрыв полотна в двух местах на одном из рельсов.

«Следовал [инструкции] с особой бдительностью. Обнаружил неисправность железнодорожной насыпи, а потом и отсутствие нескольких фрагментов правого рельса железнодорожной колеи», — рассказал он.

Впоследствии Коротких сообщил об этом дежурному и следующим поездам, а также начальнику поезда, которого он попросил никого не выпускать из вагонов.

Взрыв на путях в Воронежской области прогремел 5 июня на перегоне Евдаково — Сагуны, несколько поездов были остановлены. Рядом с местом взрыва впоследствии нашли несколько самодельных взрывных устройств (СВУ), в России назвали случившееся очередной попыткой диверсии. Никто, предварительно, не пострадал.