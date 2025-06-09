Мединский прокомментировал возвращение из плена российских военных

Мединский о вернувшихся из плена российских военных: Некоторые совсем мальчишки

Помощник президента РФ и глава российской делегации на переговорах в Стамбуле Владимир Мединский прокомментировал возвращение из плена военнослужащих. Соответствующая публикация появилась в его Telegram-канале.

«В рамках стамбульских договоренностей сегодня домой начали возвращаться из плена наши воины. Некоторые совсем мальчишки, но так их назвать — язык не поворачивается», — написал он.

Он также пообещал, что Москва будет работать дальше, чтобы все российские солдаты оказались дома.

Договоренность об обмене военнопленными была достигнута в Стамбуле 2 июня по итогам встречи делегаций России и Украины. Переговоры продлились менее двух часов. Москва и Киев договорились об обмене военнопленных моложе 25 лет и всех тяжелораненых. 9 июня российское оборонное ведомство сообщило об обмене первой группы пленных. Точное число бойцов при этом не указывалось.